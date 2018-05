A la Une ... Positif aux stupéfiants avec son permis probatoire La gendarmerie de La Réunion dresse le bilan de l'activité menée par les 16 motocyclistes de l'EDSR de permanence ce week-end. Les actions conduites avaient pour objectif de combattre les comportements à risques, conduite sous addiction et vitesse, en particulier.

Ils ont constaté 26 alcoolémies dont 6 délits, les taux étant cette fois moins élevés qu'il y a huit jours. Par contre, 5 conduites après usage de stupéfiants ont été révélées par les nouveaux kits de vérification salivaire.



Parmi ces infractions gravissimes, la palme revient à ce conducteur revenant de la foire de Bras Panon contrôlé ce dimanche en centre ville de Saint-Benoît avec un taux de 0,34 mg/l. Son permis est sous le coup d'une annulation judiciaire et il s'avère que l'intéressé a été verbalisé à quatre reprises pour les mêmes faits depuis 2016 !



A noter également, un cyclomotoriste positif à l'alcool (0,52 mg/litre d'air) et aux stupéfiants et un autre automobiliste titulaire d'un permis probatoire positif aux stupéfiants, tout deux contrôlés par les motards du Sud de l'île.



Les contrôles de la vitesse avec interception ont eu lieu tant sur le réseau à deux fois deux voies que sur des routes bidirectionnelles. 29 dépassements constatés dont ce jeune conducteur circulant à une vitesse enregistrée de 133 km/h , retenue 126 km/h pour une limitation imposée à 80 km/h. Il circulait dans la côte de Plateau Caillou sur la RD3 dans le sens montant à bord d'une Seat Léon FR. Son permis lui a été immédiatement retiré et il échappe de peu à la confiscation du véhicule. Les radars embarqués ont enregistré 80 infractions au cours du week end. Bilan : 165 infractions dont 155 génératrices d'accidents (téléphones, distracteurs, équipements de sécurité, priorités) - 12 permis retirés.



Les gendarmes des unités territoriales ont aussi pris part à la lutte contre l'insécurité routière. Sur les deux nuits écoulées, ils sont intervenus 14 fois sur des problèmes de police de la route :



- 12 accidents sans gravité dont 5 provoqués par la conduite sous l'emprise de l'alcool.

- 2 circulations en contre-sens sur la RN1 au cours de la nuit de samedi à dimanche dont un automobiliste intercepté. Heureusement, ce comportement extrêmement dangereux n'a provoqué aucun drame.



"Les bilans des week end se suivent et se ressemblent hélas en matière de conduites addictives d'excès de vitesse et de comportements outranciers. Les gendarmes ne désarment pas et maintiendront leur engagement pour combattre les infractions graves génératrice d'accident, bien trop fréquentes sur les routes réunionnaises", affirme le capitaine Laurent Frutos, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR).





