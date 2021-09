Positif au Covid : Evacuation sanitaire de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam vers l'Inde

Positif au Covid, l'évacuation sanitaire de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam vers l'Inde prévu le lundi 6 septembre à 10 heures sur un vol d'Air Mauritius a été annulée.



Mais le dénouement est proche. Navin Ramgoolam mettra le cap sur la Grande Péninsule à 15 heures ce mardi. Ses proches ont réussi à affréter un avion médicalisé. Il devrait être admis à l’All India Institute of Medical Science Hospital, à New Delhi accompagné de son épouse, Veeena, et d'une équipe médicale.



Après plus de 48 heures de tergiversations et procédures administratives, c'est par un jet privé transformé en ambulance volant que le leader travailliste pourra voyager. Un transfert lourd en termes de logistique où il faut adapter l'avion à la prise en charge médicale du malade, avec près de huit heures de vol entre Plaisance et New Delhi. Il faut pour cela s'assurer d'avoir l'alimentation électrique pour le matériel en oxygène. La compagnie nationale Air Mauritius a préféré passer son tour, arguant qu'il ne peut sur un vol commercial assurer le malade en oxygène.