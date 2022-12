A la Une . Positif à l'alcool et au cannabis : Permis retiré et le tribunal judiciaire comme cadeaux de Noël pour cet usager de la route

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière, en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont été engagés sur plus d'une quinzaine d'opérations de contrôle routier. Une surveillance qui leur a permis de relever 153 infractions. Par NP - Publié le Dimanche 25 Décembre 2022 à 18:26

Passé le Réveillon, la brigade motorisée de Saint-Paul, appuyée par des personnels de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie de la Réunion, a procédé à un contrôle des mobilités en agglomération de St Gilles les Bains entre 00h30 et 3h30.



À cette occasion, un usager dépisté positif au cannabis et également positif à l'alcool, s'est vu retirer son permis de conduire sur le champ. Il devra s'expliquer ultérieurement devant le Tribunal Judiciaire de St Denis.



Son véhicule a été placé en fourrière administrative, tout le comme celui d'un autre usager qui circulait sans être assuré, ni titulaire du permis de conduire.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 153

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 4

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 2

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 2

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 12 dont 4 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 1

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 2

NOMBRE DE VITESSES : 56 dont 6 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 3

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 9

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 5

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 10

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 5

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 4