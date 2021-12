Communiqué "Pose scandaleuse d'un filet maillant dans le lagon de Saint-Pierre"

"Le lagon de Saint-Pierre n’est pas un lagon de 'seconde zone' dans lequel n’importe qui peut venir y faire n’importe quoi", exprime l'association citoyenne de Saint-Pierre, qui réagit à "la pose en missouk, et à la légalité non avérée, d'un filet maillant" le 24 décembre dans le lagon saint-pierrois, visiblement pour capturer un jeune requin bouledogue. "Filet vite retiré le 25/12/2021 vu la réaction scandalisée des amoureux du lagon", ajoute l'association, dont nous publions la réaction ci-dessous : Par N.P - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 08:26





"Vers 16h30, nous avons constaté que des poissons baliste picasso et des poissons cochers étaient pris au piège dans ce filet maillant installé à partir d’une des bouées du périmètre de baignade surveillé, et sur une trentaine de mètres en direction du platier récifal. Une discussion s’est alors engagée avec une personne qui procédait au démaillage de ces petits poissons de récif pris dans le filet, personne qui a déclaré être un pêcheur professionnel rémunéré pour procéder à la capture de ce requin.



"L’Association Citoyenne a également pu constater l’affichage sur site d’un arrêté municipal qui ne réglemente que la baignade : « interdiction de baignade du 16 décembre 2021 jusqu’à nouvel ordre, en dehors des zones et périodes surveillées. » L’interdiction de baignade du 24 décembre n’était absolument pas légale dans le lagon surveillé des Jardins de la plage.

"Ce constat de pêche au filet maillant dans le lagon de Saint-Pierre, espace naturel patrimonial de grande valeur (« nout zarlor »), interroge à plusieurs titres.



1/ Quel est le cadre administratif et légal d’une telle opération de pêche au filet maillant dans un espace naturel protégé ? Quelle est la structure qui a mandaté et rémunère ce pêcheur professionnel pour procéder à la capture d’un jeune requin dans le lagon ? L’Association citoyenne a vérifié (



2/ Quel est le risque réel que représente la présence ponctuelle de ce jeune requin dans le lagon ? Il convient de rappeler que ce requin observé bébé fin janvier 2021, ponctuellement observé et photographié dans le lagon de Saint-Pierre depuis 11 mois, n’a jamais montré le moindre signe d’agressivité envers les baigneurs, alors que le lagon de Saint-Pierre est pourtant très fréquenté par les baigneurs et les nageurs. Par ailleurs, aucune analyse de risque n’aurait été conduite en préalable à cette opération de pêche qui ne repose a priori sur aucune base scientifique. Ceci conduit à s’interroger sur la motivation réelle de cette pêche au filet maillant dans un espace naturel protégé, opération de pêche qui semble reposer plus sur une psychose volontairement alimentée et entretenue par certains, que sur une réelle analyse et évaluation du risque.



3/ Sur le plan écologique, il convient de rappeler que le lagon sert de nurserie à de nombreuses espèces de poissons récifaux (dont des juvéniles de certaines espèces de requins), leur permettant de se développer en toute sécurité dans une zone calme et protégée des conditions hydrodynamiques du large. Le fait d’observer ponctuellement un jeune requin dans le lagon peut donc se comprendre et le requin, comme les autres poissons, fait partie intégrante de l’écosystème récifal au sein duquel il joue un rôle écologique fondamental. La présence ponctuelle d’un jeune requin dans le lagon n’a été jusqu’à présent en rien incompatible avec la baignade et la nage. Depuis son état de bébé requin, il est habitué à la présence humaine. Nombre d’habitués du lagon saint-pierrois sont même déçus de ne pas l’apercevoir lors de leur nage, car pouvoir l’observer est un événement extraordinaire. Bien sûr, en respectant des mesures simples de bonne conduite que l’on avait déjà indiquées fin janvier : si on l'observe, on reste calme, pas de bruit ni d'affolement, garder le contact visuel, faire face s’il vient vers nous, et on laisse toujours à l'animal une voie de dégagement, ce qui évite tout stress et agressivité, et alors l'observation est raisonnablement possible. Il faut aussi savoir que ce requin nage au ras du sol, et que l’on n’observe jamais son aileron en surface. Et l’on évite de se baigner en eau trouble lorsqu’on ne distingue plus rien.

4/ Sur le plan pédagogique, cette opération de pêche au filet maillant dans un espace naturel protégé, a priori hors arrêté préfectoral, est totalement contre-productif en terme d’éducation des usagers du milieu marin à la protection de notre patrimoine récifal. Cette action va à l’encontre des efforts déployés depuis plus de 20 années par l’Association Citoyenne de Saint-Pierre-REUNION, qui oeuvre pour la préservation du lagon pour toutes et tous. Nous ne cessons de rappeler la réglementation « marche sur le corail et pêche sous-marine interdites dans tous les lagons », réglementation qu’il convient de respecter pour assurer une gestion durable de la ressource et la préservation de l’écosystème récifal dont le requin fait partie.

Ce filet maillant, dégradant les coraux, est inacceptable.



Le lagon de Saint-Pierre n’est pas un lagon de “seconde zone” dans lequel n’importe qui peut venir y faire n’importe quoi. Les amoureux de ce lagon sont vigilants et réagissent.



5/ Il serait probablement plus utile pour l’avenir de prévoir un protocole de suivi à partir des observations car il y a là une occasion rare de mieux comprendre ce requin. S’il s’avérait au fil du temps que ce requin se sédentarise en évoluant vers une taille adulte, bien sûr pour la sécurité, il faudrait alors envisager une solution intelligente comme celle de le capturer en le maintenant vivant pour le relâcher ensuite très loin de nos côtes. Ce requin qui, faut-il le rappeler, n’a fait de mal à personne alors qu’il a navigué aux côtés d’humains, ne vaut pas moins qu’une tortue, animal pour lequel on n’hésite pas à deployer tant d’efforts.



