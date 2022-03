Revenir à la Rubrique CIVIS Pose du clou de jalonnement France Vue sur Mer





Elle obtient ainsi un financement de 80% sur les études préalables qui seront menées afin d’aménager durablement et efficacement son sentier littoral. L’opération « France vue sur mer ».



Élaborée dans le cadre du plan de relance, l’opération France vue sur mer est un vaste projet d’aménagement du territoire porté par les ministères de la Transition Écologique et de la Mer. L’objectif est de constituer, d’entretenir ou d’améliorer le sentier du littoral dont l’accès est libre et gratuit pour tous. Grâce à cette initiative, 1 200 km de littoral pourront ainsi être ouverts dans les années à venir. Ouvert uniquement aux piétons, ces sentiers permettent à chaque citoyen d’accéder directement aux paysages littoraux. Dans le contexte de la crise sanitaire, ces lieux représentent des espaces de liberté essentiels.

Le projet de la CIVIS.



Depuis 2004, la CIVIS s’est engagée dans la création et l’aménagement d’un sentier littoral sur son territoire permettant d’obtenir un linéaire de 19 km qui s’étend des Avirons à la Petite-Île. Afin de poursuivre les démarches déjà entamées, la CIVIS a souhaité porter un projet « d’étude de programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la valorisation et de la création de linéaires longitudinaux et transversaux du Littoral CIVIS, un espace ouvert à tous », dans le cadre de l’opération « France vue sur mer ». Celui-ci a été retenu avec un taux de financement de 80 % sur les études préalables.



Le coût total de cette 1ère phase, lauréate de l’appel à projet, est de 300 000 euros HT.



