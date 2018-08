<<< RETOUR La Réunion Positive

Pose du 1er bardage du CFA Léon Legros Créé en 1979, le Centre de Formation des Apprentis (CFA) Léon Legros de Sainte-Clotilde accueille chaque année plus de 1000 apprentis. La Région Réunion a engagé cette année, un programme de réhabilitation et d’extension du centre afin d’accueillir dans les meilleures conditions les apprentis Réunionnais. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à la SPL Maraina.

LE PROJET DE RÉHABILITATION ET L’EXTENSION DU CFA Léon Legros

Les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre de formation prévoient :

➜ La démolition

• du bâtiment abritant l’internat et le foyer,

• du bâtiment restaurant

• des ateliers mécaniques, La démolition représente une surface de 1 078 m2.

➜ La réhabilitation

• du bâtiment abritant l’administration au rez-de-chaussée et les formation « soins à la personne au R+1,R+2,

• du bâtiment abritant les formations de la métallerie en rez-de-chaussée

• du bâtiment H qui abritera des formations de génie climatique en R+1.

La totalité des surfaces réhabilitées seront de 4 177 m2.

➜ La construction

• du bâtiment abritant les formations « agroalimentaire » en rez-de chaussée situé à l’entrée du site,

• du bâtiment abritant la restauration et le foyer au rez-de- chaussée et les internats sur 4 niveaux

• du bâtiment « pont »en R+1+2 abritant les salles enseignements théoriques,

• des bâtiments I et J abritant les formations « électrotechnique » en R+1+2.

Les constructions neuves représentent une surface de 6 134 m2

Les espaces extérieurs seront remodelés par la création des voiries nouvelles, des réseaux et des espaces verts.

La durée des travaux est prévue pour 36 mois. La réception des travaux est prévue pour le 16 mars 2021.

La réhabilitation et l’extension du centre se feront en 3 phases :

* PHASE 1 :

Internat,

Formations Agro-alimentaire.

* PHASE 2 :

Administration CFA,

Formations Bâtiments,

Formations Soins de la Personne.

* PHASE 3 :

Formations Industrie (Électrotechnique et Génie Climatique).

OBJECTIFS DU PROJET

Le projet tient compte d’un certain nombre de contraintes :

➜ répondre aux besoins constatés pour les unités fonctionnelles,

➜ limiter les restructurations ou les déplacements de locaux spécialisés,

➜ respecter les normes ERP et code du Travail (sécurité et accessibilité)

➜ utiliser au mieux la capacité d’accueil des bâtiments existants,

➜ maintenir l’accès existant pour les véhicules,

➜ réaliser l’opération en site occupé et garantir le maintien de l’activité et de l’ensemble des fonctions du CFA.

Le phasage des travaux devra permettre le maintien sécurisé des activités du CFA. L’ensemble des réseaux devra demeurer opérationnel (alarme incendie, téléphone, etc.) pendant le chantier.

L’AMÉNAGEMENT

L’accès principal est conservé ainsi que l’accès indépendant, tous deux accessibles depuis la rue des Artisans.

Le mur d’enceinte existant et sa clôture sont conservés. Une démolition ponctuelle de ces derniers permettra de créer :

une entrée piétonne sur la rue Stanislas Gimart face au nouveau parvis d’entrée.

une sortie véhicule donnant sur la bretelle d’insertion de la station essence voisine sur le boulevard sud.

66 places de stationnement seront proposées le long de la voie de desserte du projet. Une seconde poche de stationnement de 68 places est prévue en partie basse du site. Enfin, une surface de 75m2 est affectée aux parkings deux roues.

La végétation existante qui ne se trouvera pas à l’emplacement d’un futur bâtiment sera conservée et d’autres espèces choisies parmi la « Liste Verte Régionale » seront plantées.

LES MATÉRIAUX

Le choix des matériaux utilisés pour les bâtiments du CFA est adapté au contexte urbain et climatique du Projet. Les matériaux de façade envisagés sont de type :

➜ Bardage : Bois de Cryptomeria, Tôle ondulée en aluminium laqué, Résille métallique panneaux de métal déployé en acier galvanisé ou aluminium laqué et Panneau de poly- carbonate alvéolaire translucide,

➜ Menuiseries : aluminium foncé (noir/gris),

➜ Toitures : Acier, terrasses étanchées, végétal (petite partie de l’internat).

