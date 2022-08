Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Pose de première pierre de la Médiathèque de la Plaine des Palmistes Ce mercredi 17 août, la Vice-Présidente Amandine RAMAYE était à la Plaine des Palmistes pour la pose de la première pierre de la Médiathèque. Étaient à ses côtés le Maire de la Plaine des Palmistes, Johny PAYET, le Président de la CASUD et Maire du Tampon, André THIEN-AH-KOON, la conseillère Départementale, Sophie ARZAL, et le Député et Conseiller Régional, Jean-Hugues RATENON.

Le nouvel équipement fera une surface de 600m2, dédié à la connaissance, avec le parti pris d’un bâtiment bioclimatique, s’intégrant dans son environnement. En été, la température sera gérée à l’aide de la ventilation naturelle. De larges ouvertures sont prévues sur les façades Est et Ouest. En hiver, les visiteurs pourront profiter d’une température intérieure de l’ordre de 21 degrés, dès 8h, pour les jours les plus frais.



« Le chantier, qui nous réunit ce matin résonne comme le symbole de la nouvelle ambition que porte la Région Réunion pour les territoires. Tous les territoires », déclare Amandine RAMAYE. « Nous donnerons à la Région Est les moyens qu’elle mérite. Cette médiathèque permettra un égal accès à l’information et à la culture. Elle sera notamment un outil important de nos ambitions pour l’alphabétisation et l’éducation de nos enfants. Comptez sur moi pour être une farouche militante d’une culture inclusive, démocratisée, implantée dans nos territoires et ouverte à tous. Une culture au service de l’épanouissement humain. Nos politiques publiques ne doivent poursuivre qu’un seul but : permettre à tous les Réunionnais de s’enrichir, de découvrir, de s’informer, de s’émerveiller, d’apprendre, de devenir en résumé des citoyens avertis et cultivés. »



Dans son discours, le Maire de la Plaine des Palmistes fait le voeu d’« un accès à la culture sur tout type de médias. C’est une des volontés pour l’épanouissement de tous. »



Le Député Jean-Hugues RATENON nous dit sa fierté d’être ici pour cette pose de première pierre. « Cette médiathèque participera à un enrichissement personnel, à un enrichissement humain. »



Le montant total des opérations est de 3 144 118,06€. Ce projet est financé à l’aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la réponse européenne à la pandémie Covid-19 (React-UE), à hauteur de 90%.





