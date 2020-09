Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Pose de la première pierre de la crèche du 14ème km Le maire André Thien Ah Koon a posé la première pierre de la nouvelle crèche, au 14ème km. La mairie a entrepris de construire 4 crèches pour répondre aux besoins de la population tamponaise.

La priorité : répondre aux besoins des familles



L’offre de modes d’accueil pour les très jeunes enfants permet aux familles de disposer des conditions propices à l’exercice d’une activité professionnelle à la recherche d’emploi, à la formation ainsi qu’à toute autre activité permettant aux parents de s’épanouir tout en sachant leur enfant accueilli en toute sécurité.



La présence de crèches sur le territoire constitue un facteur de dynamisme et d’attractivité pour l’ensemble du territoire communal. En plus de l’intérêt que cela représente pour les familles, la présence de modes d’accueil est un avantage pour les entreprises.



Grâce à l’engagement de la Commune du Tampon et au Partenariat avec la Caisse d’Allocations de La Réunion, les crèches sont accessibles à partir de 0,10 € / heure. Sous condition de ressources, certains foyers peuvent bénéficier du dispositif « Chèques

Marmailles » proposé par le Département de La Réunion (démarches à effectuer auprès des services départementaux ).



La création de quatre nouvelles crèches apporte une réponse concrète aux besoins de solution d’accueil des très jeunes enfants des familles Tamponnaises.



La crèche du 14ème Km accueillera jusqu’à 72 enfants simultanément, du lundi au vendredi de 7H00 à 17H30.



Accessible à tous, et notamment aux foyers les plus modestes, elle offrira des conditions d’accueil modernes et sécurisantes, propices à la socialisation et à l’épanouissement des bébés.



Plus de 90 familles pourront bénéficier des prestations d’accueil.



Pour assurer l’accueil dans les conditions optimales, 22 emplois directs (équivalent temps plein) seront créés. Un partenariat est mis en place avec le Pole Emploi du Tampon pour assurer des programmes de formation et préparer les futurs recrutements.





Nouvelle crèche du 14ème Km



INVESTISSEMENT 4 447 670€

Cofinancement Commune du Tampon 2 947 670€

FEI 1 500 000€



La CAF de la Réunion s’est engagée à un cofinancement pour un montant de 1 800 000€. Les formalités administratives sont en cours et la subvention devrait être notifiée dans les prochains jours.



60 places agréées

146000 heures d’ouverture par an

Plus de 90 familles bénéficiaires

22 emplois directs créés

Budget communal annuel 400 K€





Préinscriptions et renseignement



Portail Petite Enfance du Tampon, accessible sur le site

Téléphone : 02 62 22 48 93

