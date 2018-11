<<< RETOUR CINOR

Pose de la première pierre de l'îlot urbain les berges de Flacourt CINOR 220 logements sociaux sortiront de terre à la mi 2020 sur les berges de Flacourt, en plein centre-ville de Sainte-Marie. La première pierre de ce programme de logements, développé par Icade promotion, Immoplus et géré dans le futur par la Sodiac, a été posée le 8 novembre 2018 par Yves Ferrières, 1er adjoint au maire de la ville et vice-président délégué de la Cinor et Frédéric Joram, secrétaire général de Préfecture.

Situé en plein centre-ville, ce programme s'étend sur 12 500 m2 et se définit comme un îlot urbain de 220 logements sociaux, composé de huit immeubles.



Porté par les promoteurs Icade promotion & Immoplus Promotion, il s'inspire des éco-quartiers et a été conçu par l'agence d'architectes MTA & C architectes, dans le cadre d'une recherche d'équilibre entre la densité bâtie et les espaces végétalisés.

"L'opération s'insère harmonieusement dans son cadre naturel des berges de la rivière des pluies", relèvent leurs concepteurs.



Les travaux débutent dès la semaine prochaine sous la direction de la GTOI, et cet ambitieux programme de logements sera livré dans le courant du 2e semestre 2020.



Le futur parc immobilier sera géré par la Sodiac.



Du reste, son PDG, Philippe Naillet, se félicite que la Sodiac, déjà présente sur Sainte-Marie dans le domaine de l'immobilier d'entreprises, “puisse bientôt gérer ses premiers logements sociaux locatifs dans une commune en plein développement et au cadre de vie reconnue comme qualitatif”.





Atout majeur pour l'activité économique du centre-ville Pour sa part, arborant la double casquette ville et agglomération, Yves Ferrières s'est félicité de ce projet qui intervient “comme un moteur majeur de la densification urbaine voulue par la ville et encouragée par la Cinor”.



“C'est incontestablement un atout majeur pour l'activité économique de notre centre-ville”, enchaîne ce dernier qui parie sur les effets bénéfiques de cette réalisation.



"Il revient d'ailleurs à nos commerçants à anticiper leur offre afin de capter cette demande nouvelle qui viendra s'ajouter à une autre dans le cadre du projet d'extension et de rénovation du port de Sainte-Marie et dont les travaux débutent également fin 2018.

Les cartes sont entre leurs mains.



Je les invite à se rapprocher des services de la Cinor, compétente dans le domaine du développement économique, et aussi des services de la CCIR pour les accompagner en matière de conseils et d'actions.



Nous devons travailler en équipe, être imaginatifs et facilitateurs pour tout ce qui se pourra se renforcer et se créer autour de ce projet d'habitat”.







13 000 heures pour les emplois d'insertion Enfin, la ville et la Cinor se félicitent de la prise en compte du dispositif de RSE avec la programmation de plus de 13 000 heures d'insertion.

“Ces heures bénéficieront en priorité à une dizaines de personnes sans emploi résidant dans le Nord, prioritairement les quartiers de Sainte-Marie”, complète Yves Ferrières.

