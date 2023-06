Pose de la première pierre de l'ensemble immobilier LA CASE

Le mardi 06 juin 2023, a eu lieu la pose de la première de l’ensemble immobilier LA CASE au sein du quartier de Trois-Mares, au Tampon. André Thien-Ah-Koon, Maire du Tampon, les élus du conseil municipal ainsi que les représentants de la SIDR, Jeannick Atchapa et Myriam Chalmeton étaient présents.Ce projet de construction, travaillé en collaboration avec la SIDR, s’élève à un montant de 35.2 millions d’euros, il sera livré en avril 2025.Cette opération comprend 199 logements, proposant une diversité de produits. En effet, l’offre présente une résidence séniore, des logements sociaux et intermédiaires, un local commun et une loge de gardien. En parallèle, est proposé une offre en commerces et bureaux, qui permettrait également d’accueillir une future maison départementale.