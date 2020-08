Pose de la première pierre d’une Maison départementale à Petite Ile

Proximité, efficacité, optimisation des services

Ce mardi 25 août, c’est à Petite Ile que le Président du Département Cyrille Melchior, accompagné de Marie Paule Balaya, Vice-présidente de la Collectivité déléguée aux personnes âgées et porteuses de handicap, s’est rendu pour poser la première pierre d’une Maison départementale qui verra le jour en juillet 2021.

Un véritable guichet unique pour accompagner et orienter les publics

Accueilli par le maire Serge Hoareau, le Président du Département s’est félicité de cette opération qui permet de répondre aux attentes de la population et d’offrir aux agents de la Collectivité un espace dédié et un cadre de travail agréable. « Dans le cadre de notre plan de modernisation territoriale, nous avons vocation à mutualiser nos moyens et à nous rapprocher de nos concitoyens afin de rendre le parcours administratif des usagers plus simple, plus cohérent et plus rapide. C’est donc dans le cadre de ce vaste projet de modernisation que la Ville de Petite Ile bénéficiera également des moyens départementaux visant à apporter de la clarté et des facilités à ses habitants. D’ici un peu plus d’un an, se dressera ici même la nouvelle Maison départementale de Petite Ile, fruit de la fusion du service polyvalence insertion, de l’aide sociale à l’enfance et de la PMI. Les habitants de la commune y trouveront un véritable guichet unique qui a vocation à les accompagner et à les orienter au mieux, que ce soit au sein de nos services ou auprès de nos différents partenaires » déclare Cyrille Melchior.



Cette 14ème Maison Départementale du Sud de l’île regroupera les services de l’Insertion, de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la PMI avec un effectif de 19 agents. Elle sera installée dans la Résidence Bois de Joli Cœur – Vavangue – Veloutier, un projet intergénérationnel situé au centre-ville. Comme le précise le maire Serge Hoareau, cette opération est un vrai projet de territoire « nous allons ainsi répondre aux attentes de la population en matière de logements et offrir un certain nombre de services aux résidents. C’est une opération mixte qui comprendra des logements réservés aux personnes âgées et des services comme la Maison départementale, des locaux d’activité dont une crèche. Pour nous, c’est une dimension à la fois sociale, de mixité et de développement de territoire ».

Un projet de solidarité, de développement, et de bien-vivre ensemble

Ce chantier de près de 6 M€ est financé par plusieurs opérateurs. Pour la Collectivité départementale, il porte une dimension de solidarité économique et territoriale puisqu’il s’agit d’un investissement total de 3,7 M€ dont les retombées bénéficieront au tissu économique petit ilois. « Le Département intègre un programme qui touche au cœur de notre métier, le social, au cœur de nos publics, les personnes âgées et les marmailles notamment, et au cœur de notre ambition, créer du lien et du liant entre toutes les générations, entre le monde économique et social, entre des populations aux aspirations et aux horizons divers. Nous posons les bases d’un magnifique projet de solidarité, de développement, et de bien-vivre ensemble » conclut le Président du Département.