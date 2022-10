Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Pose de la première pierre - Aqualoisirs - Terre Sainte - Saint-Pierre Ce jeudi 20 octobre 2022, la Conseillère Régionale Virginie GOBALOU-ERAMBRAMPOULLE était à Saint-Pierre dans le quartier de Terre-Sainte pour la pose de la première pierre du complexe sportif Aqualoisirs et d’une salle d’arts martiaux.

Sur une superficie de 5700m2, cette conception bioclimatique est imaginée sous la forme d’une « carapace d’un animal, qui se protège du vent. Ce centre Aqualoisirs accueillera 3 bassins : sportifs, apprentissage et ludique, destinés ainsi pour tous les publics et toutes les pratiques. »



Pour le Maire de Saint-Pierre, Michel FONTAINE, « c’est un moment émouvant. Le projet vise à développer l’offre de pratiques sportives et de loisirs sur ce secteur. Une ouverture de l’ensemble est prévue pour la fin d’année prochaine. »



Le Président du Département, Cyrille MELCHIOR nous dit être heureux. « Terre Sainte est un quartier plein de vie, quartier de pêcheurs, chanté par les poètes, un quartier de formation, un quartier qui accueille le CHU. Pour la jeunesse, nous avons besoin d’équipements pour former les champions de demain. C’est l’objet de cette première pierre aujourd’hui. »



Le complexe sportif portera le nom de Francis Nicole, pêcheur et taxidermiste, surnommé, le « Tino Rossi péi ». Sa famille était là pour l’occasion.



La Conseillère Régionale réaffirme l’engagement de la Région Réunion auprès de la population. « L’ambitieux projet qui nous réunit ce matin se retrouve au carrefour de plusieurs de nos ambitions régionales. D’abord, le sport est un élément moteur des nouvelles ambitions que nous portons notamment pour l’épanouissement de notre jeunesse. Parce que la vie sportive dans chaque territoire et chaque commune, avec ses clubs, ses événements, ses infrastructures sont tout autant des plateformes qui peuvent faciliter un processus d’intégration des jeunes générations. Notre politique pour le sport s’appuie sur trois axes majeurs : le développement de la pratique sportive pour tous, l’accompagnement de l’accès au haut niveau et la promotion d’un plan de rattrapage des aménagements et des équipements sportifs. C’est donc en toute cohérence que la Région Réunion est s’est particulièrement impliquée dans ce projet qui contribuera, aussi, à l’indispensable rééquilibrage de notre territoire en terme d’infrastructures. Les tailles modestes et l’ancienneté des piscines saint-pierroises ne permettaient plus d’assurer une qualité d’apprentissage de bon niveau eu égard notamment de l’évolution démographique de la commune. Je suis d’une génération de Réunionnais pour qui savoir nager n’était pas une évidence. Aujourd’hui, l’intérêt de l’apprentissage de la natation est indiscutable. Savoir nager c’est une richesse culturelle. C’est aussi un outil d’émancipation, notamment pour les enfants des familles modestes. »

L’opération est financée à l’aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la réponse de l’Union européenne à la pandémie Covid-19 (REACT EU). L’Europe s’engage à La Réunion. Projet co-financé par l’Union Européenne et la Région Réunion



Coût prévisionnel de l’opération : 14 329 820.47 € HT

Participation de l’Union Européenne FEDER : 12 276 597.67 € HT (85.67 %)

Participation Communale : 2 053 222.80 € HT (14.33 %)





