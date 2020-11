Pose de la 1ère poutrelle du chantier du Nouveau Pont de la Rivière Saint-Denis (NPRSD)

Nouveau Pont sur la rivière St Denis (NPRSD)

OBJECTIFS :pose de 24 poutrelles de la travée centrale en NovembreFERMETURE DE NUIT :RN1 entrée Ouest du 26/10 au 06/11 -déviation par Boulevard SudDETAIL INTERVENTIONS :Nuits du 26/10 au 28/10 : Travaux de préparation pour passage des convois exceptionnelsNuit du 29/10 : passage d’un convoi "test"Nuits du 02/11 au 06/11 : livraison de 24 poutrellesCONVOI EXCEPTIONNELS :2 convois de 50 m seront utilisés à raison de 2 aller-retour depuis Le Port et par nuitPOUTRELLES TRANSPORTEES (avec raidisseurs et dallettes) :12 Colis de 2 poutrelles – 34 tonnesPOSE DES POUTRELLES :Grues de 400t ou 500tLe projet NPRSD comprend la construction d’un ouvrage de franchissement de la rivière Saint-Denis, à l’aval de l’ouvrage existant, offrant une vue sur l’embouchure de la rivière et sur l’océan. Le nouvel ouvrage, d’une longueur de 110 mètres, se décompose sur une largeur de 24 mètres de la manière suivante : Il est dimensionné pour pouvoir supporter, à terme, un transport en commun ferré.