Pose de la 1ère pierre du réaménagement du Parc du Colosse

Dans la continuité des objectifs spécifiques du Programme FEDER 2014-2020 : accroître la fréquentation touristique du territoire en promouvant le patrimoine naturel et culturel, Didier Robert, Président de la Région Réunion et Jean-Paul Virapoullé, Maire de Saint-André, ont lancé officiellement ce matin, par la symbolique pose de la première pierre, les travaux de réaménagement du parc Colosse à Saint-André.Ce projet ambitieux a été financé par la Région Réunion via les fonds Européens, FEDER, à hauteur de 10 à 11 millions d’euros sur les 17 millions d’euros nécessaires au projet. Le concept du développement du parc sera axé autour de 8 pôles d’activité : détente nature, nocturne, ludique, familial, nautique, restauration/commerciale, baignade, évènementiel et touristique.Plus concrètement, imaginez ce projet avec une entrée renouvelée, un parc de glisse, un parc de jeux colossal, et un bassin de baignade à l’eau de mer. Les travaux devraient être terminés pour le 3ème trimestre 2019.