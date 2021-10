Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Pose de la 1ère pierre de la future crèche de la Plaine des Cafres





La crèche de la Plaine des Cafres entre dans le programme de création de 4 crèches sur l'ensemble du Territoire du Tampon (avec celle de Trois-Mares, de Bras-creux, et du 14ème Km). Un programme de 20 000 000 d'euros.



C'est une structure multi-accueil de jeunes enfants d’une capacité de 60 places.



Elle vise à apporter une réponse au besoin croissant de la demande de services d’accueil de jeunes enfants et s’inscrit dans le cadre de la politique de développement de nouvelles places engagée par la Commune du Tampon.



La conception et l’implantation de l’établissement accorde une attention particulière aux facteurs climatiques : ensoleillement, température, vents, précipitations auquel il sera exposé,

ainsi qu’aux éventuelles externalités négatives tels que les bruits environnants, les voies de circulation, les locaux avoisinants, etc.

La réflexion conduite pour l’élaboration du projet considérera prioritairement la dimension spécifique de l’enfant de moins de quatre ans.



Les espaces et volumes créés respecteront l’échelle du jeune enfant ainsi que ses besoins particuliers.



Le projet :

Il consiste en la réalisation d’un établissement d’accueil de jeunes enfants (E.A.J.E.) destiné à l’accueil collectif d’enfants âgés de 0 à 6 ans.

- La capacité agréée de l’établissement est de 60 places pouvant être portée exceptionnellement à 82 enfants accueillis simultanément.

- L’établissement est situé rue du Collège à la Plaine des Cafres sur la Commune du Tampon.

- Les locaux répondent aux exigences des critères de Haute Qualité Environnementale.



Délai des travaux : 22 mois

Réception prévue pour juin 2023

Montant de la Crèche : plus de 5 000 000 d'euros

