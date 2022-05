Revenir à la Rubrique MAIRIE DU TAMPON Pose de la 1ère bordure de la Route Départementale 27

Aujourd’hui a eu lieu la pose de la première bordure des travaux d'aménagement de la Route Départementale 27, plus connue sous le nom de la Route de Bras de Pontho, en présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, de Laurence Mondon, 2ème Vice présidente du Département, des élus du Conseil Municipal et des représentants des entreprises. Cette route est un axe important entre Saint-Pierre et Le Tampon. Au niveau de Bras de Pontho, le trafic moyen journalier est d'environ 1 850 véhicules par jour. Le développement du quartier de Bras de Pontho a eu pour conséquence une forte augmentation de la circulation automobile et piétonne. Le Département, la Commune et la Casud souhaitent améliorer les conditions de circulation et la gestion des eaux pluviales en aménageant un trottoir qui sécurisera le déplacement des piétons. Les travaux prévus consistent en : - la réfection en enrobé de la voirie,

- la reprise des signalisations horizontales et verticales,

- la mise en place d'un réseau d'eaux pluviales

- l'aménagement de trottoirs sur l'ensemble de l'itinéraire,

- la mise à niveau des arrêts de bus,

- la réalisation de murs et parapets au droit de certaines parcelles

- ainsi que la préparation de zones de plantations.

- Des espaces verts pour répondre à des enjeux environnementaux et paysagers seront bien entendu réalisés.



Le coût des travaux est estimé à 787 300 € et sera financé conjointement par le Département (621 500€), la CASUD (100 794€) et la Commune du Tampon (65 005€).







