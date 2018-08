Société Portrait de Noah Andy : Un jeune Réunionnais qui veut devenir pilote de Formule 1





Originaire de Trois-Bassins, il va devoir faire ses preuves au volant de la nouvelle génération de Kart de la FFSA, un grand challenge l’attend. A seulement 14 ans, Noah Andy attaque fin août sa première saison au sein du Pôle France de la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) du Mans.Originaire de Trois-Bassins, il va devoir faire ses preuves au volant de la nouvelle génération de Kart de la FFSA, un grand challenge l’attend.

Depuis petit, il rêve de devenir pilote de Formule 1. C’est en regardant les championnats à la Télévision avec son père, qu’il découvre sa passion.



Noah Andy découvre le karting en centre de loisirs, il adore les sports mécaniques. Il s’engage dans les compétitions dès 2017 pour sa première course au Grand Prix de Saint-Pierre, où il finit à la troisième marche du podium. Fière de son titre, Noah, déterminé, enchaîne avec celle de la Jamaïque et termine deuxième.



"Lors de ma première course à Saint Pierre, je partais à la deuxième place, un concurrent est venu me percuter et j’ai fait un tête-à-queue, je me suis retrouvé dernier! Mais je n’ai pas abandonné, j’ai pu repartir et terminer troisième sur le podium".



L’année d’après, il se fait remarquer au Championnat de France junior Karting qui s’est déroulé de mars à juillet , un Championnat qui compte 5 manches : Le Mans, Salbris, Aunay les Bois, Ancenis et Soucy.

Il n’a pas terminé dans les premiers et même si le niveau était relevé au championnat, Noah fera un beau parcours. Compte tenu de ses débuts dans le sport automobile et de sa belle performance au chrono, la FFSA choisit de l’intégrer dans le Pôle de France du Mans.



Ses Parents, son plus grand soutien



Depuis que Noah a mis dans sa tête qu’il sera un jour pilote de formule 1, ses parents ont toujours été présents à chaque étape et l’ont soutenu dans ses projets de réussite. Il a travaillé dur, sacrifié des moments entre potes, piqué quelques crises, malgré tout, sa famille est fière du parcours de pilote de leur fiston.



"Nous le soutenons à 100% , la séparation va être difficile mais dans la vie, on n’a rien sans sacrifices, nous avons visité l’internat, la FFSA et nous savons qu’il sera entre de bonnes mains. Nous irons chacun notre tour le voir de temps en temps et assister à quelque courses".

Noah va continuer à évoluer en kart la saison prochaine. A la FFSA, il suivra un programme sportif et sa scolarité sera adaptée à son emploi du temps. Il sera entouré d’une équipe composée de diététiciens, d’un psychologue , d’un kiné, d’un podologue , d’un coach sportif. Tout ce petit monde vont l’aider à réaliser au mieux son rêve de pilote.



Il souhaite rencontrer ses idoles Daniel Riccardo et Lewis Hamilton et faire une carrière à leur hauteur. Sa devise : Toujours y croire et ne jamais abandonner .

