A la Une ... Portoises an’créativité : Appel à projets pour les entrepreneuses du Port

L’espace collaboratif "La Fabrique à Entreprendre" lance un appel à projet en direction des Portoises qui souhaite entreprendre. Avec l’opération "Portoise an’créativité", toutes les porteuses de projet sont appelées à se manifester afin d’obtenir un aide 2 000€ ainsi qu’un accompagnement au sein du collectif. Par NP - Publié le Lundi 2 Novembre 2020 à 11:02 | Lu 147 fois

Le communiqué :

Ouverture des candidatures

du Challenge des Portoises an’créativité



Afin de promouvoir et de valoriser les projets d’entreprise portés par des femmes sur la commune du Port, le dispositif « Les Portois an’créativité : La Fabrique à entreprendre » lance le 1er Challenge des Portoises an’créativité. Ce dernier est ouvert à toute porteuse de projet ou entrepreneuse déjà immatriculée au 1er janvier 2019 résidante au Port ou dont le projet est basé au Port.



L’entrepreneuriat féminin est considéré comme un levier de développement, de croissance et d’innovation. Sa valorisation offre une potentielle source d’émancipation pour les femmes. Depuis 2006, le taux de femmes cheffes d’entreprise stagne à 30% et seulement 29% des projets portés par des femmes aboutissent.



Le dispositif « Les Portois an’créativité : la Fabrique à Entreprendre » a pour ambition de fluidifier et de simplifier le parcours de la création d’entreprise des Portois(es) afin de renforcer l’activité économique dans les quartiers. Pour les femmes porteuses de projet, il garantit un parcours de la création d’entreprise de qualité et de proximité par des professionnels de l’accompagnement et du financement.



L’activité économique dans les quartiers est faible et peu de créations d’entreprise sont portées par les habitants issus des quartiers prioritaires. Les femmes ont donc encore moins de chance de réaliser leur projet.



C’est donc dans cette optique que s’inscrit le Challenge des Portoise an’créativité avec un objectif double : faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des Portoises et les accompagner efficacement dans le processus de création d’entreprise.



Initié pour la 1ere fois, ce challenge insuffle une dynamique supplémentaire à l’entrepreneuriat au féminin sur la ville du Port.



A la clé pour les lauréates : une aide financière de 2000 € ainsi qu’un accompagnement personnalisé au sein des Portois an’créativité : La Fabrique à entreprendre.



Appel à candidature : Du 20 octobre au 30 novembre 2020 - Vous êtes une femme et vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise ? - Vous résidez au Port ou votre projet est basé au Port? - Votre entreprise n'est pas encore créée ou elle est immatriculée après le 1er janvier 2019? - Le Challenge des Portoises an'créativité est pour vous! Gagnez 2000 € pour lancer votre projet et bénéficiez d'un accompagnement au sein des Portois an'créativité: la Fabrique à entreprendre! Candidatez par mail en répondant au questionnaire et/ou en nous envoyant vos mini-vidéos par mail sur fabriqueentreprendreport@gmail.com Pour répondre au questionnaire, il vous suffit de cliquer: ➡️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMGvfIFEnXfgOA4o4ocnNDifRWYnXfS9xi_4MEsrSyqSqzhA/viewform?usp=sf_link Retrouvez-nous sur notre page Facebook !



À propos des "Portois an’créativité : La Fabrique à entreprendre"

La Fabrique à Entreprendre est un espace collaboratif ouvert depuis le 2 septembre 2019 dans un local mis à disposition gratuitement par la Mairie du Port. Basé au cœur d'un quartier prioritaire de la ville, il regroupe 8 acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprise (BGE, Initiatives OI, COOP UNION, REUSIT, CCIR, CMAR, France Active la Réunion et Initiative Réunion en tant que chef de file) qui proposent une offre d'accompagnement délocalisée. De nombreuses permanences et ateliers y sont proposés régulièrement.





