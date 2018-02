Communiqué Portes ouvertes à l'Université au Tampon ce samedi Dans le cadre de la nouvelle organisation de l'admission avec le portail national Parcoursup, l'Université de La Réunion ouvre ses portes à tous les publics souhaitant s'inscrire en première année. Le site du Tampon est ouvert ce samedi 10 février de 9h à 13h, celui du Moufia, la semaine prochaine.





Facultés, instituts et écoles proposent leur programme à retrouver sur



Pour réserver le meilleur accueil au public, il est conseillé de s'enregistrer en ligne sur t.univ-reunion.fr/524



Admission en première année : jusqu'au 13 mars pour formuler ses voeux !



Le portail national Parcoursup permet aux publics mentionnés ci-dessous, sans conditions d'âge, de formuler des voeux de poursuite d’études en première année au sein d'une formation d'enseignement supérieur (en Licence, DUT, classe préparatoire intégrée à l'ESIROI, PACES, CPESIP) :



- Les étudiants actuellement en première année à l'Université de La Réunion (ou au sein d'un autre établissement) envisageant une réorientation dans une autre filière de première année,



- Les candidats en reprise d'études,



- Les étudiants français titulaires d'un diplôme de fin d'études étranger et les ressortissants de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen (E.E.E), Confédération Suisse, Monaco et Andorre souhaitant s'inscrire en première année d'une formation d'enseignement supérieur.



Apporter toutes les informations sur les nouvelles modalités d'admission en première année, mieux connaître les formations de l'Université de La Réunion, échanger avec professeurs et étudiants, visiter les campus et leurs laboratoires... tels sont les objectifs de ces portes ouvertes du mois de février et du 1er mars en soirée pour l'Institut d'Administration des entreprises (IAE).





