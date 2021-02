Communiqué Portes Ouvertes en ligne pour l’ESA Réunion !

L'École Supérieure d'Art de La Réunion organise ses Portes Ouvertes le mercredi 24 février 2021 de 14h à 15h. Afin de s'adapter au contexte sanitaire, l'événement prendra cette année la forme d'une conférence de présentation en ligne.

AU PROGRAMME



* Présentation de l’ESA Réunion

* Présentation des études, des conditions d’admission et de la vie étudiante

* Présentation des mobilités internationales

* Réponse en direct aux demandes de renseignements



UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEiGNEMENT SUPÉRIEUR UNIQUE DANS L’OCÉAN iNDIEN



L’ESA est l’École Supérieure d’Art de La Réunion. Seul établissement public d’enseignement supérieur artistique francophone de la zone Océan Indien, il est agréé par le ministère de la Culture et de la Communication et par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.



Un parcours d’excellence dans le champ de la créativité



L’école recrute à partir du BAC et délivre une formation en 3 ans (Diplôme National d’Art / Licence) et 5 ans (Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique / Master).



Une palette de pratiques artistiques et de dévouchés professionnels



L’ESA propose une formation dans une diversité de disciplines artistiques telles que le dessin, la peinture, l’estampe, la photo, la vidéo, le design graphique, la céramique ou encore le son. Les diplômes de l’école préparent ainsi à une palette de métiers créatifs : plasticien, galeriste, illustrateur, métiers du design, médiateur culturel, intervenant en arts plastiques, commissaire d’exposition ou encore directeur artistique...



Une formation professionnalisante au plus près du secteur économique de la création



Avec une pédagogie qui se déploie autour du projet individuel des étudiant(e)s, l’école est dédiée à l’apprentissage de l’art par la création, à travers un programme qui mêle enseignements techniques et théoriques, assurés par des professionnels du secteur culturel (artistes plasticiens, designers, auteurs, théoriciens, commissaires d’exposition, responsables de structures associatives et institutionnelles, etc.).



C’est en lien étroit avec l’écosystème des arts visuels que l’étudiant(e) construit son parcours au sein de l’école, ponctué par des « temps de professionnalisation » que sont les stages, les workshops, les expositions, les rencontres avec les professionnels du secteurs, les ateliers « pro » autour des questions spécifiques aux métiers d’artistes (fiscalité, droit d’auteur, etc.).



L’ouverture sur le territoire comme sur l’international permet à l’étudiant(e) de penser son activité de manière réflexive et dynamique.



L’accent sur l’insertion des diplômés



Six mois après leur diplomation, plus de 80%* des étudiant(e)s formé(e)s à l’ESA sont en situation d’emploi. Ils/elles sont inséré(e)s à plus de 60% dans le domaine artistique, autrement dit dans les 7 grands domaines sectoriels des industries culturelles et créatives (arts visuels, création digitale et jeux vidéo, cinéma et audiovisuel, musique et spectacle vivant, édition–livre-presse, communication et diffusion, architecture patrimoine musée). 40% des diplômés se déclarent artistes visuels.



L’ESA RÉUNION FÊTE SES 30 ANS !



L’histoire récente et spécifique de l’école est intimement liée au territoire et à l’histoire de la Ville du Port et plus largement à l’émergence du secteur de l’art contemporain à La Réunion à la fin du XXème siècle. Issue en droite ligne des expériences prolifiques menées par Alain Séraphine dans les domaines de la création (design, arts plastiques, musique...) avec L’Atelier Portois et Village Titan, au début des années 80, l’école naît de la conviction du nécessaire rôle de l’art et de la formation des créatifs dans le développement économique et social du territoire.



Afin de célébrer et de marquer son 30ème anniversaire, l’école propose cette année :



> Une programmation culturelle enrichie



- Des conférences



Les conférences programmées à l’ESA depuis la rentrée 2020 s’inscrivent dans plusieurs cycles permettant d’offrir aux étudiants et au public extérieur une diversité et une richesse dans les sujets et approches présentés :



- Cycle Artothèque // Patrimoine - création // «Les artistes ont la parole» :



Les artistes de la collection parlent de leur actualité, de leur parcours, de leur pratique à partir de leurs oeuvres acquises par l’Artothèque. Conférences d’Alain Séraphine, Mounir Allaoui, Pascale Simont, Thierry Fontaine, Henri Maillot, Cristof Dennmont, KAKO, Mickaël ELMA, Myriam Mihindou, Catherine Boyer, Myriam Omar Awadi, et à la rentrée prochaine, Jack Beng-Thi.



- Cycle Actualité de l’art : Conférences en lien avec des expositions en cours : « Charlotte Perriand 1903- 1999 » par Yves-Michel Bernard, historien de l’Art / «Nouveaux Mondes ? » par Antoine du Vignaux, Directeur de Lerka / «Les pratiques vernaculaires à l’épreuve de la création contemporaine et retour» par Sophie Kaplan, Directrice de La Criée, centre d’art contemporain à Rennes / «Art Performance, manœuvres, coefficients de visibilité» par Michel Collet, artiste performer et enseignant à l’’ESA de Besançon.



- Cycle LCF / Université : Conférences de Valérie Magdelaine, Markus Arnold, Carpananin Marimoutou. 2 séminaires de recherche sur le paysage



> «L’Anthropocène et après» avec Paul Ardenne et Nathalie Gonthier, commissaires d’exposition, Jean- Claude Jolet et Yasmine Attoumane, artistes plasticiens.



> « Oeuvre d’art et paysage - le paysage à l’oeuvre » avec notamment Augustin Berque, géographe, orientaliste, philosophe et théoricien du paysage, Marianne Lanavère, Directrice du Centre International d’Art et de Paysage en Limousin, Gilles Clément, jardiner planétaire /// le 22 avril 2021

+ d’infos sur



> Un nouveau site internet



