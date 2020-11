A la Une . Port du masque recommandé à partir de 6 ans: La mesure peu suivie et mal comprise par les parents

Depuis ce lundi, le port du masque est recommandé mais non obligatoire pour les élèves de primaire à partir de 6 ans. Devant l'école Aristide Briand au Tampon, peu de parents ont fourni un masque à leur enfant.





Pour des parents interrogés ce lundi à la sortie d’école, cette tolérance est mal comprise. "Il aurait fallu que tous les enfants portent le masque". D’autres parents craignent pour la santé et le développement des enfants.

Le protocole sanitaire renforcé impose dans l’Hexagone le port du masque dès 6 ans alors qu’il était imposé jusqu’ à présent aux collégiens et lycéens. Une mesure dictée par le Premier ministre Jean Castex afin de limiter la propagation du coronavirus. A La Réunion, le port du masque pour les enfants de primaire est recommandé mais pas obligatoire.Pour des parents interrogés ce lundi à la sortie d’école, cette tolérance est mal comprise. "Il aurait fallu que tous les enfants portent le masque". D’autres parents craignent pour la santé et le développement des enfants.





Cette recommandation avait été faite par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) depuis août dernier en fonction notamment des conséquences du port du masque sur l'apprentissage et le développement psychosocial de l’enfant ou sa capacité à l’utiliser en toute sécurité. Comment justement inciter les enfants à porter un masque tout au long de la journée?





