La grande Une Port du masque par les écoliers: Le rectorat répond aux questions des parents

"Je suis consciente de la contrainte que constitue le port du masque", admettait mercredi dernier la rectrice Chantal Manès-Bonnisseau au moment d'annoncer l'entrée en vigueur du port du masque à partir du CP. La préfecture et le rectorat répondent, dans un communiqué sous forme de questions/réponses, aux points de blocage que pourraient soulever les parents. Le rectorat promet en tout cas "une semaine de tolérance". Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 7 Février 2021 à 07:15 | Lu 1165 fois





Pourquoi rendre le port du masque obligatoire à l'école à La Réunion ?



Depuis le 2 novembre 2020, le port du masque est obligatoire à l'école pour les enfants à partir de 6 ans. À La Réunion, le port du masque pour les élèves des écoles élémentaires a été recommandé, sans être obligatoire. L'objectif, rappelé à plusieurs reprises par la rectrice, était que les familles habituent progressivement leurs enfants à cette contrainte.

Aujourd'hui, la situation sanitaire s'est dégradée sur l'île, avec l'apparition de variants du virus, dont les effets sont encore peu connus.



Les parents peuvent être rassurés. Les études montrent que le port du masque ne présente pas de danger avéré pour la santé des enfants et n'est pas un obstacle à leur liberté fondamentale. C'est au contraire l'outil premier de leur protection pour leur permettre de bénéficier d'une éducation de qualité et du lien avec leurs enseignants. Le Conseil d'État a par deux fois rejeté les recours de collectifs opposés au port du masque.



Quelle réglementation précise l'obligation du port du masque à partir de 6 ans ?



L'article 36 du décret du 29 octobre 2020.



Y a t-il un type de catégorie de masque souhaité ?



Compte tenu de l'apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 peuvent être portés. Le port du masque doit devenir une habitude, mais il est aussi important de rappeler qu'il doit être associé à d'autres mesures de précaution essentielles (se laver fréquemment les mains, garder une distance physique) afin de se protéger et de protéger les autres.



Une aide pour les parents ?



Les familles ont reçu au début de l'année scolaire une « allocation de rentrée scolaire » majorée de 100 euros pour faire face aux dépenses pour leur enfant, dont l'achat de masques.



Les écoles disposeront-elles d'une dotation pour équiper les élèves sans masques lundi ?



Le ministère dote effectivement chaque école, collège et lycée d'un petit stock de masques "grand public" de catégorie 1 afin qu'ils puissent être fournis en dépannage aux élèves qui n'en disposeraient pas. Mais il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.



Comment faire face aux mécontentements et aux refus de porter le masque ?



Pendant les premiers jours, les équipes éducatives accueilleront les parents d'enfants se présentant sans masque avec empathie, pour les convaincre par le dialogue, en expliquant le sens de cette décision. La semaine du 8 au 12 février doit être une semaine d'adaptation et de tolérance mais, à partir du 15 février, toute situation difficile à gérer devra être signalée à la cellule de crise.



