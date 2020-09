Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Port du masque obligatoire dans les aires de jeux

La Ville de Saint-Paul poursuit ses actions de lutte contre la propagation de la Covid-19 guidée par une démarche proactive menée sur l’ensemble du territoire saint-paulois. Comme vient l’illustrer la pose de panneaux de prévention installés dans les aires de jeux de la commune.



Vous pourrez le constater sur ces images prises sur le front de mer.



Cette stratégie de communication visuelle vise à rappeler l’obligation de porter un masque dans certaines zones et dans plusieurs autres espaces publics. Ce type de message invite la population à la plus grande vigilance dans ce contexte sanitaire particulier.



Ce panneau comporte également des pictogrammes relatifs à plusieurs interdictions. Comme les rassemblements de plus de 10 personnes prohibés sur les aires de loisir, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique aménagées, les plages, les espaces verts et tout autre site utilisé à cet usage.







Pour rappel, la stratégie de communication visuelle de la Ville de Saint-Paul comprend plusieurs volets : De la communication adressée aux agents communaux et au grand public

Plusieurs opérations de communication se déroulent dans les quartiers de Saint-Paul

Des banderoles posées dans les secteurs où se trouvent les lieux les plus fréquentés. Dans le centre-ville comme dans les cinq autres bassins de vie de la commune

Des panneaux installés dans les aires de jeux, équipements sportifs, culturels et de proximité

Une communication de sensibilisation destinée aux enfants et aux familles dans les écoles et aux abords des établissements scolaires

Des supports à destination des familles installés dans les structures de la petite enfance (crèches et relais d’assistantes maternelles)

Des supports de communication de type kakémono déployés sur tout le territoire

Des messages sonores diffusés dans le centre-ville afin de sensibiliser la population aux gestes barrières

Création d’un QR code visible sur toutes nos communications visuelles. Celui-ci renvoie à la rubrique « Covid-19 » sur le site internet de la Ville de Saint-Paul, créée au début de la crise sanitaire

Restez prudents. Protégeons-nous les uns les autres. Tansion, Pangar ! Mèt zot mask !

N’oubliez pas non plus de respecter une distance d’au moins un mètre et de respecter les gestes barrières sur les aires de jeux. Attention aussi : il faut jeter vos masques et vos mouchoirs usagés dans une poubelle dédiée à cet effet. Pas sur la voie publique !





