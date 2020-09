Port du masque obligatoire dans l’enceinte du Camping Ermitage Lagon

Recommandation

Toute l’équipe du Camping compte sur votre compréhension et votre coopération, pour le respect des gestes barrières et du port du masque. Ces mesures individuelles combinées permettent de limiter le risque de circulation du virus. Protégez-vous et protégez les autres !Privilégiez les masques réutilisables aux masques jetables. Stop aux déchets !S’ils sont jetables, ne les laissez pas traîner n’importe où ! Préservons également notre environnement.