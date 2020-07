A la Une .. Port du masque obligatoire : Une première liste de 20 sites publiée par Olivier Véran

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé dénombre sur son compte Twitter la liste de près d'une vingtaine de lieux où, dès ce lundi, le port du masque est obligatoire sous peine dune amende de 135€. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 14:46 | Lu 1487 fois

En attendant la publication du décret rendant obligatoire le port du masque dans les lieux clos par le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministre a publié sur son compte Twitter une liste d'une vingtaine de sites ou le masque est désormais de rigueur rapporte BFMTV.



On retrouve notamment dans cette liste précise, les salles de conférences, de réunions, de spectacles, d'auditions, les cinémas, les débits de boissons te les restaurants. Sans grande surprise, les administrations et les banques, les marchés couverts, les chapiteaux, les refuges de montagne et les hôtels-restaurants d'altitude font partie de la liste.



Précision importante, si un établissement ne figure pas sur la liste, le responsable de l'établissement peut toutefois décider de rendre le masque obligatoire.

La liste des lieux concernés par l’obligation du port du masque ⬇️ pic.twitter.com/6roMIufE18

— Olivier Véran (@olivierveran) July 20, 2020





