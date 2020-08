A la Une . Port du masque obligatoire : Saint-Paul va favoriser la prévention

Avec l’arrêté préfectoral obligeant le port du masque en extérieur dans certains lieux de l’île, la ville de Saint-Paul veut privilégier la pédagogie. La commune annonce que la police municipale fera un travail d’information dans un premier temps, mais la municipalité reste vigilante en ce qui concerne l’évolution de la situation sanitaire sur l’île. Par Gaëtan Dumuids / Bérénice Alaterre - Publié le Samedi 15 Août 2020 à 14:08 | Lu 227 fois





"Nous voulons faire de la police municipale une police de proximité", indique Stéphane Guyon, conseiller municipal en charge de la sécurité à Saint-Paul. "Ainsi, dans un premier temps, par rapport à l’arrêté préfectoral, il n’y aura pas de verbalisation, mais de l’information, de la pédagogie et de la prévention. Cette crise mérite de l’anticipation" poursuit l’élu.



Celui-ci se félicite de la réactivité de ses services. Dès vendredi, la police municipale était sur le terrain afin d’informer la population sur les obligations à venir. Stéphane Guyon est également satisfait d’observer la responsabilité des Saint-Paulois. Lors d’une visite de contrôle à l’évènement Family Park à Expobat, le conseiller municipal a constaté un grand respect du port du masque.



