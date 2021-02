Politique Port du masque à l’école : Karine Lebon réclame la gratuité

La députée a écrit au ministre de la Santé pour demander la prise en charge du coût des masques par l'Etat, car il mettra à mal le budget des ménages les plus précaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 11:25 | Lu 226 fois

Le communiqué de Karine Lebon :





Ce lundi 8 février, le Gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port du masque pour les enfants de 6 à 10 ans. Pour les familles réunionnaises, cette mesure a pour conséquence directe l'augmentation du budget alloué à l’achat de masques.



Si l’on se base sur le prix de vente plafonné à 95 centimes d'euros, et pour une famille réunionnaise de quatre personnes avec deux enfants de 11 ans, le budget dévolu à l’achat des masques recommandés, de catégorie 1, s’établit à environ 228 euros par mois, avec un usage de deux masques par jour.



Le port du masque obligatoire pour les enfants de 6 à 10 ans fera donc porter une charge encore plus lourde sur le pouvoir d’achat des Réunionnais. Cette nouvelle mesure s’agrège à une situation sociale complexe mêlant vie chère et pauvreté.



Du fait de ces nouvelles mesures instaurées par le Gouvernement, au titre de la solidarité nationale et par souci de justice sociale, l’Etat doit prendre en charge le coût des masques à hauteur de 100% pour les enfants réunionnais.



