Port de la Rivière des Galets: Une frontière de moins en moins étanche

Depuis des mois, Alliance Police Nationale 974 ne cesse d’alerter les autorités compétentes sur la nécessité de créer une antenne de Police aux frontières au Port de la Rivière des Galets.



L’actualité du week-end dernier, avec l’arrivée de huit migrants srilankais sur notre territoire, nous conforte encore plus sur notre revendication.



L’activité que connaît aujourd’hui la plateforme portuaire a bel et bien évolué et est devenue telle que la présence de la police aux frontières est indiscutable, et ce pour plusieurs raisons.



D’abord, parce que La Réunion, considérée comme le territoire aux 1000 paysages est devenue une destination d’émotions, appréciée de plus en plus par les touristes du monde entier. Pour preuve, l’augmentation du nombre de croisiéristes arrivant sur la gare maritime du Port. A cela, il faut également ajouter prochainement, les transferts des voyageurs entre La Réunion et l’île Maurice, ainsi qu’entre La Réunion et Madagascar.



Cette augmentation exponentielle de passagers à ce point de transit oblige de ce fait la présence d’effectifs de police afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.



C’est d’ailleurs le point de vue de Madame Vitry Faouzia, 8ème Vice-Présidente de la Région Réunion en charge du développement touristique au sein du projet "Îles Vanilles".



Pour cette dernière, avec qui nous nous sommes récemment entretenus, le développement touristique et de ce fait économique de l’île passera obligatoirement par une sécurisation régalienne du port de la Rivière des Galets.



Par ailleurs, cette activité transfrontalière prenant de plus en plus d’ampleur, le site de la Rivière des Galets est devenu un lieu de passage particulièrement sensible en matière de lutte contre l’immigration clandestine. Dans ce contexte, seuls des fonctionnaires de la police aux frontières, formés en la détection de faux documents, sont les plus à même à effectuer de façon plus approfondie aux missions de contrôle des pièces d’identité des passagers.



S’agissant des migrants srilankais, si la législation autorise effectivement les douaniers à ne pas admettre un passager sur le territoire réunionnais, ils n’ont pas vocation à procéder à l’analyse des documents de voyage, leurs missions étant dévolues essentiellement au contrôle des bagages et des marchandises sur la plateforme portuaire. Ce qui éviterait d’autant plus, comme ce fût le cas le week-end dernier, les flottements entre la douane du Port et la PAF de Gillot. Ce type de déplacement de population étant sans nul doute amené à se renouveler dans l’avenir, il est primordial donc de prendre cette problématique à bras le corps.



Se posera également le problème de la sortie du territoire des mineurs, avec les futures lignes maritimes Réunion-Maurice. Comment être certain qu’un mineur voyageant à l’étranger seul ou sans être accompagné par l’un de ses parents, ait l’autorisation de quitter le territoire des deux parents, voire du parent ne voyageant pas. Pour ce type de situation, un contrôle par des fonctionnaires de la police aux frontières sera donc primordial.



Enfin, et non des moindre, la création d’une antenne PAF paraît également indispensable en matière de lutte contre le terrorisme. Effectivement, il est très aisé actuellement pour des individus fichés pour atteinte à la sûreté de l’Etat, d’entrer et de quitter le territoire réunionnais sans surveillance, à partir de ce point de passage. Pour remédier à cette carence, le contrôle et la consultation des fichiers, comme le fichier des personnes recherchées que les policiers nationaux sont habilités à interroger, est donc nécessaire.



Quand on sait que, selon le Ministère de l’intérieur une centaine de personnes sont signalées comme radicalisées sur l’île, leur surveillance dans notre département ne doit en aucun être négligée.



Pour Alliance Police Nationale 974, eu égard aux éléments évoqués, il y a bel et bien urgence à agir pour la mise en place d’une antenne PAF au port de la Rivière des galets.



Notre organisation espère fortement que les différentes rencontres, tant entre les élus locaux, qu’entre les responsables de la Préfecture, permettront de faire avancer ce dossier que nous avons mis sur la table il y’a plus de deux ans maintenant, le plus rapidement possible, car la première des libertés pour nos concitoyens, c’est d’être en sécurité.