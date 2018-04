A la Une ... Port de St-Gilles: Les commerçants qui ne paieront pas leurs dettes seront expulsés Les commerçants du port de Saint-Gilles et les pêcheurs râlent souvent contre l'état de vétusté du port. Mais, à y regarder de plus près selon Ibrahim Patel, le président de la CCIR en charge de la gestion du port, la faute en incomberait aux mauvais payeurs, commerçants comme pêcheurs : 24 bateaux n'ont jamais été facturés et 30% des commerçants en payent pas leurs loyers...

La réalité a éclaté au grand jour avec l'arrivée du nouveau directeur Bernard Lallemand, en charge du port de Saint-Gilles à la CCIR. Aujourd'hui, la CCIR compte 653.000 euros d'impayés des commerçants du port, dont 60.000 euros de la mairie de Saint-Paul. Et ce, chaque année depuis 2014. Bien que 70% des commerçants paient correctement, les 30% restants qui ne paient pas leurs loyers engendrent des dettes importantes.



Les choses étaient jusqu'à présent cachées. Lorsque le président de la CCIR se tournait vers les commerçants du port suite aux remarques qui lui étaient faites, on lui répondait : "c'est sous contrôle, il n'y a aucun problème". Sauf qu'en réalité les problèmes sont bel et bien là. Il a découvert par exemple que 24 bateaux n'ont jamais été facturés.



"Malgré les nombreuses lettres de relances, les commerçants envoyaient 200 à 400 euros histoire de calmer le jeu, mais rien n'a véritablement bougé".



Ibrahim Patel, le président de la CCIR, souligne aussi: "j'aurais très bien pu expulser toutes ces personnes depuis 2014, mais je ne l'ai pas fait et ai préféré essayer de trouver une solution".

La CCIR propose une dernière solution aux 25 AOT non renouvelées sur les 53 totales : un échéancier de 36 mois pour rembourser leurs dettes et ainsi obtenir à terme une nouvelle autorisation. Seul l'aquarium avait auparavant obtenu un laisser-passer pour ne pas payer la redevance commerciale. Or le nouveau directeur nous le confirme, "toute occupation au port doit respecter la redevance commerciale. Pour cela, nous allons faire appel aux forces de police et aux collectivités pour veiller au bon respect".



Avec Bernard Lallemand, la CCIR a fait la demande d'un programme d'investissements à la FEDER. Il est encore en cours d'instruction, mais Ibrahim Patel se dit confiant et espère que les travaux commenceront d'ici octobre 2018. La CCIR prévoit donc, avec un budget de 4 millions d'euros, la modernisation sur 3 ans du port de Saint-Gilles. Le but étant de piétonniser tous les quais afin de rendre le site plus agréable. Elle souhaite accroître la fréquentation pour que les commerçants puissent développer leur chiffre d'affaires et ainsi effacer plus facilement leurs dettes.



Bernard Lallemand va être rejoint par trois autres personnes à partir de début juillet pour renforcer l'équipe en charge du Port de Saint-Gilles. Grâce à ces projets, la CCIR espère notamment pouvoir lancer le Salon de la Mer, en partenariat avec la Région Réunion.





