Port Réunion renforce sa connectivité avec l’Afrique de l’Est et voit son rôle de plate-forme de transbordement pour la zone conforté.



Nos partenaires, CMA-CGM et MAERSK, nous informent que la rotation de la ligne MOZEX-MEX, qu’ils opèrent conjointement et reliant l’Asie du Sud Est à l’Afrique de l’Est, a été raccourcie de 7 jours par la suppression d’une escale au Port de Tamatave.



Cette adaptation de ligne engendre les bénéfices suivants pour Port Réunion :



- le fret à destination de Tamatave utilisant cette ligne transbordera à Port Réunion ;



- les transit-time entre Port Réunion et les ports du Mozambique (Maputo, Beira, Nacala), anciennement de 7, 11 et 19 jours, seront réduits de 2 jours et respectivement ramenés à 5, 8 et 13 jours.



Le premier navire avec cette nouvelle rotation est le M/V BEETHOVEN escalant à Singapour le 30/12/2018 et à Port Réunion le 10/01/2019.



Nouvelle rotation MOZEX-MEX :



Singapour - Tanjung Pelepas - Pointe des Galets - Tamatave (par feeder depuis le hub régional de Port Réunion) - Maputo - Beira - Nacala - Port Louis - Singapour