zinfos-moris.com Port-Louis assiégée par l'armée et la force policière, les Mauriciens expriment leur colère pacifiquement

Par E. Moris - Publié le Vendredi 8 Janvier 2021 à 15:07 | Lu 98 fois

Explosion de colère dans les rues de la capitale ce jeudi 7 janvier. Des centaines de Mauriciens ont exprimé leur soutien à la veuve Kitsnen et les "Avengers", le panel d'avocats de la famille de la victime.



Les manifestants ont appelé le ministre du Commerce Yogida Sawmynaden à la démission, alors qu'il a comparu une nouvelle fois en cour de Port-Louis pour la Private Prosecution dans l’affaire d’emploi fictif, logée par Shakuntalaz Kistnen, la veuve de l’agent du MSM du No 8.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... "Avengers",