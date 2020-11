La grande Une Port-Est: Un homme meurt écrasé par un chariot cavalier

Un homme a été renversé par un chariot cavalier au Port-Est. La victime serait un transporteur. Pris en charge par les secouristes, il est décédé. Les forces de l'ordre sont sur place.





Les sapeurs-pompiers ont été alertés et ont tenté de le réanimer, en vain. Les forces de l'ordre sont sur place et tentent de déterminer les circonstances de l'accident.



Cet accident mortel rappelle celui survenu L'accident s'est produit aux alentours de 9 heures du matin sur le Port-Est dans le secteur de stockage des conteneurs. L'homme d'une quarantaine d'années serait un chauffeur de poids-lourd. Il aurait été écrasé par un portique. Selon nos informations, le chauffeur se trouvait dans une travée, c'est-à-dire dans un emplacement réservé aux containers.Les sapeurs-pompiers ont été alertés et ont tenté de le réanimer, en vain. Les forces de l'ordre sont sur place et tentent de déterminer les circonstances de l'accident.Cet accident mortel rappelle celui survenu en 2015 , sur un navire. Le 7 juillet, un docker de 24 ans chutait mortellement du haut d'une grue de déchargement intégrée à un navire.



Le communiqué du Grand Port Maritime



Ce matin vers 09h30, un accident s'est produit au port Est, un chauffeur des Transports INCANA a été heurté par un chariot cavalier et est malheureusement décédé.



Les forces de l'ordre sont toujours sur place pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.







