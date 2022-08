A la Une . Port-Est : Ouverture de la consultation publique pour la conversion de la centrale thermique à biomasse liquide

La centrale thermique du Port-Est prépare sa mue. Ce 16 août s'ouvre en effet la consultation publique qui prévoit la conversion énergétique de son installation de production d'électricité, qui passera du fioul lourd à de la biomasse liquide. À ce titre et jusqu'au 15 septembre 2022 inclus, le public a la possibilité de consulter le dossier de demande et de présenter ses observations sur le projet susvisé. Par NP - Publié le Mardi 16 Août 2022 à 06:26









"Un combustible de secours est prévu (en cas de rupture d’approvisionnement de biomasse) et sera soit du fioul domestique, soit du gazole non routier, avec une capacité de stockage limité. Cette limitation permet de déclasser le site du régime SEVESO seuil haut au régime SEVESO seuil bas, et de réduire les zones potentielles d’effets des phénomènes dangereux", indique la Préfecture dans l'avis public publié.



Le dossier est consultable sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante :



Le public pourra également consulter les documents relatifs à ce projet et présenter ses observations et propositions aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la sous-préfecture de Saint-Paul.



Le public pourra adresser ses observations par voie électronique suivante : consultation- edf-pei.deal.reunion@developpement-durable.gouv.fr ou par écrit, à la sous-préfecture de Saint-Paul – Bureau des Relations avec les collectivités locales et des affaires interministérielles – 5 rue Evariste de Parny – 97460 Saint-Paul).



