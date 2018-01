Port Est : Les transporteurs n'en peuvent plus des retards de la SAMR

Le syndicat de transporteurs Transport et Logistique de France (TLF) a décidé de cesser de travailler avec la SAMR, l'une des quatre sociétés chargées du déchargement des containers. Cette décision, prise à l'unanimité des transporteurs en commission, prend effet dès ce mercredi matin, pour une durée indéterminée.



TLF explique que, depuis des mois, le temps d'attente des transporteurs à la SAMR pour l'enlèvement des containers atteint jusqu'à 5 heures, rendant impossible une organisation du temps de travail conforme à la réglementation, et dégradant les conditions de travail des transporteurs.



Cette situation perdurera "jusqu'à ce que la SAMR apporte des solutions et des garanties de fluidité du service", assure le syndicat. Des difficultés d'approvisionnement sont donc à prévoir si la situation devait durer.