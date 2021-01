A la Une .. Port Est : Les grévistes refusent le protocole d'accord et réclament des discussions

La mobilisation entamée jeudi dernier au Port Est se poursuit, le protocole d'accord proposé par la direction ayant été refusé.





"On leur donne un document rédigé par l'employeur qui n'a même pas été discuté. Les travailleurs veulent de vraies discussions avec le patron", explique Danio Riquebourg, secrétaire général de Fédération ports et docks CGTR.



Pour le délégué syndical Miguel Thiong Sui Ho, le contenu du protocole, qui propose "un processus de formation et de validation des Acquis de l’Expérience", est "hors-sujet". "On demande d'avoir des formations, qui sont d'ailleurs obligatoires parce qu'il y a une évolution de notre métier, avec de nouvelles technologies. On aurait dû être formés depuis 2016", affirme-t-il alors que de nouveaux appareils hybrides ou électriques ont commencé à remplacer les engins thermiques. De quoi faire craindre "à terme, des licenciements, si on n'a pas l'habilitation pour travailler sur ces engins là", ajoute-t-il. Le syndicaliste affirme en outre qu'il n'a pas été question d'augmentation salariale.



Pour mémoire, ce lundi après-midi, la direction indiquait que le port était "paralysé en ce qui concerne les conteneurs" du fait de cette grève, laquelle "empêche le ravitaillement et le dépannage des engins de manutention ce qui conduit de fait les entreprises à ne plus pouvoir opérer les navires et assurer la livraison/réception des conteneurs au port."



