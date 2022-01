Société Port Est : Ils ramassent un sac entier de déchets pour lancer la nouvelle année

C'est en ramassant des déchets que des Zinfonautes ont décidé de commencer l'année. Par N.P - Publié le Dimanche 9 Janvier 2022 à 07:11

Pour lancer la nouvelle année, des Zinfonautes ont décidé de donner un coup de propre au littoral du port Est.



"Une nouvelle année qui commence et nous continuons à être motivés pour collecter les différents déchets sur notre littoral réunionnais", expriment ceux qui ont rempli un sac entier de bouteilles en plastique et canettes. "Ne baissons pas les bras contre ces déchets qui peuvent nous envahir si nous ne faisons rien", ajoutent-ils, appelant à une prise de conscience. "Ensemble pour une île plus propre et ne donnons pas ces déchets à nos poissons qui n'ont rien demandé".