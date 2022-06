La grande Une Pornographie : Rachel Adjani est à la recherche d'un partenaire à La Réunion

L'actrice et performeuse X française Rachel Adjani sera à La Réunion en fin d'année. Elle lance un appel à candidature pour trouver un partenaire masculin dans le but de tourner une scène pornographique. La jeune femme veut un homme "musclé" et qui a du bon" matériel" ! Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 10 Juin 2022 à 15:00





Un casting est lancé pour trouver le Réunionnais qui partagera l'écran avec la professionnelle du porno. Ceux qui sont intéressés peuvent se rendre sur la



Rachel Adjani sera à La Réunion d'ici le mois d'octobre. L'une des actrices X françaises les plus en vogue et les plus populaires va y tourner une scène pornographique pour Jacquie et Michel mais aussi pour ses réseaux privés.Un casting est lancé pour trouver le Réunionnais qui partagera l'écran avec la professionnelle du porno. Ceux qui sont intéressés peuvent se rendre sur la Page Facebook du Jacquie et Michel Store Réunion

Rachel Adjani va utiliser les dernières technologies lors de ses scènes à La Réunion avec un test de captation de vidéo en réalité augmentée avec synchronisation aux sex-toys connectables.



La jeune artiste explique ce qu'elle souhaite : "J'aimerais un beau mec, grand, musclé avec un bon matériel, pour qu'il s'occupe de moi dans une scène torride." Ce sera la première fois que Rachel Adjani tournera avec un amateur !