PornHub et 4 autres sites pornographiques interdits en France

L'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) a saisi en début d'année le tribunal judiciaire de Paris pour faire interdire l'accès en France à plusieurs site pornographique . Le gendarme de l'Internet français explique que PornHub, Tukif, xVideos, xHamster et Xnxx n'ont pas mis en place de dispositif pour empêcher les mineurs de se connecter à leurs plateformes. Le nouveau CSA du numérique rappelle avoir mis en demeure et avoir relancé à plusieurs reprises ces sites pornographiques PornHub et ses concurrents devaient mettre en place des outils de vérification de l'âge des internautes, ce qui pourrait passer par l'enregistrement d'un abonnement gratuit via une carte bancaire ou l'envoi de pièces d'identité.