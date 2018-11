Courrier des lecteurs Populisme ou pas populisme ?

La question est souvent âprement débattue à propos du mouvement des gilets jaunes, la réponse est pourtant simple : Etre populiste, c'est parler au nom d'une entité que l'on dénomme « LE PEUPLE ».



On peut à la limite concevoir qu'une personnalité élue démocratiquement avec une majorité confortable et sur un programme précis, prétende légitimement le faire.



Je dis bien « à la limite », car dans une démocratie, il est très rare que le corps électoral se détermine à l'unanimité, et le plus souvent le peuple en question ne représente qu'un peu plus de 50% des électeurs.



Tout l'art du « vivre ensemble » consiste alors à s'appliquer à respecter cette presque moitié de la population en négociant en composant aussi souvent que possible avec ses adversaires politiques d'hier..



Le vrai populiste, inventant au jour le jour le concept flou mais Ô combien commode de « peuple », homogène, monolithique, balaie de la main toute idée de négociation, de compromis, idée qui constituerait à ses yeux une trahison insupportable dudit peuple.

Pas de compromis possible, et guerre civile assurée au bout du chemin.



Un très grand nombre de « gilets jaunes » interviewés sur les barrages, prétendent ainsi agir au nom du peuple (prononcer « pèp », ça fait plus local), ce qui fait IPSO FACTO de ce phénomène, un vrai mouvement populiste.



L'extrême droite et l'extrême gauche françaises, populistes patentés eux aussi, ne s'y sont pas trompés, qui essaient chacun de rafler la mise.



Le Poujade de 2018/2019 sera-t-il Mélenchon ou Le Pen ? L'avenir nous le dira.

Maintenant sur le contenu des « revendications ».



Le mouvement n'ayant aucune instance de réflexion, et aucune structure tout court, les individus qui le composent en sont réduits à débiter des banalités vaguement consensuelles.

Comment ne pas être d'accord avec ce constat : « La vie est trop chère » ?



Bien sûr que la vie est trop chère ! Qui ne voudrait pas gagner plus et payer moins ? Même Thierry ROBERT, avec ses revenus mensuels de 90 000 Euros est d'accord là-dessus.



Depuis plus de 60 ans que je comprends ce qui se dit autour de moi, j'ai toujours entendu parler de cette fameuse vie chère, noyée dans un fouillis d'autres lieux communs !



« Avec un billet de 1000 (anciens francs, soit 10 nouveaux francs, un Euro et demi) on n'a plus rien chez le marchand, Y'a plus d'saisons ma pov' dame, c'est la faute à la bombe (atomique, dans les années 50), ou au Concorde (un peu plus tard) ! »



On peut facilement proposer aux barrageophiles jaunâtres d'autres revendications toutes aussi fédératrices, mais complètement vides de sens comme par exemple :

La fin de la corruption

La justice égale pour tous

La fin du chômage

La fin de l'ennui à la maison

Un climat plus frais et plus sec en janvier/février

Le bannissement de la maladie et de la mort

La baisse des impôts

Respek à nou, nou lé pas plis, nou lé pas moins, bien au contraire

La fin du réchauffement climatique

Etc...

De quoi continuer à bloquer l'ile pendant encore des semaines, des mois, voire même des années....



Jeannot BIDEAU

