Popul'air : Une journée pour faire du bien à la planète

De Nice à la Vendée, de Nevers à La Réunion... Une manifestation éco-citoyenne destinée à "penser-panser la Terre avec pour thème : "empreinte carbone minimale pour prise de conscience maximale"". Popul'air est prévu le 7 septembre 2019. La manifestation est ouverte à tou.te.s, dans les territoires métropolitains, ultramarins.



Objectif à terme, que chacun.e, partout sur Terre, s'approprie la manifestation et propose son action dans sa commune, son quartier, son établissement scolaire, son lieu de travail. Les manifestations seront ensuite inscrite dans la liste du calendrier national à renvoyer avant au plus tard le 20 août.



Parmi les premières actions proposées : sensibilisation à l'économie d'eau, arbres pour tortues marines, nettoyage de plages, initiatives tourisme solidaire et durable (vs tourisme de masse), pique-nique bio géant, création de haies, dialogue avec les agriculteurs, recyclage fashion show, insertion par le travail en agro-écologie...



La Réunion, équipière de Popul'air propose :

- "un arbre pour les tortues" plantation de plantes indigènes du littoral Ouest de la Réunion sur les plages pour favoriser la ponte des tortues,



- "Kelonia à vélo" chaque personne qui viendra en vélo pour visiter Kelonia se verra accorder une entrée à tarif réduit (5€ au lieu de 8€)