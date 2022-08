A la Une . Pontoise : Un homme mis en examen après avoir renversé deux enfants lors d’un rodéo urbain

Un jeune de 18 ans a renversé deux enfants vendredi dernier à Pontoise lors d’un rodéo urbain. Il s’est rendu de lui-même le lendemain, accompagné de son avocat, et a été mis en examen et placé en détention. Le ministre de l’Intérieur a demandé une intensification des contrôles. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 07:54

Un jeune homme de 18 ans a reconnu avoir renversé deux enfants à Pontoise dans le Val-d’Oise. L’individu s’est présenté le lendemain au commissariat avec son avocat. Il a été mis en examen pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois aggravés par au moins deux circonstances, le délit de fuite et le manquement à des obligations de sécurité. Il a été placé en détention.



Les faits se sont produits vendredi dernier vers 21h dans le quartier des Hauts Marcouville. Les enfants jouaient sur l’esplanade lorsqu’ils ont été percutés. Une fillette de 7 ans présente un traumatisme crânien et a toujours son pronostic vital engagé. "Si cette enfant reste en vie, elle aura des séquelles neurologiques lourdes", précise le Parquet. Le garçon de 11 souffre d’une fracture tibia-péroné et d’une amnésie traumatique.



Gérald Darmanin a réagi au drame et a exigé une "intensification des contrôles" et "qu'il y ait 10.000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui sur tout le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route".



Depuis 2018, un renforcement de la loi contre les rodéos motorisés prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour leurs auteurs.



