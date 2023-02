Ponte sur une plage artificielle : Une tortue a pris le large, l'autre reste à Kélonia

Le communiqué de Kélonia :



Mi novembre nous avions eu des naissances sur Kelonia. C’est la femelle Minus qui avait pondu sur notre plage artificielle.

Les jeunes tortues de 17-18g étaient très faibles.



Plus de 2,5 mois plus tard, et après de nombreux soins, deux jeunes tortues ont survécu.

Nous n’en garderons qu’une sur Kelonia.

Aussi, la jeune tortue baptisée Florence, qui est maintenant en pleine forme, a été relâchée au large de la Réunion, dans l’habitat qui doit être le sien à son âge.

Elle pèse 119g et mesure 9,1 cm de longueur de carapace.

Elle va maintenant dériver avec les grands courants océaniques durant plusieurs années.

Et si elle survit aux nombreux dangers qu’elle va croiser, elle reviendra se reproduire à la Réunion dans… 15 à 20 ans.

Nous la reconnaitrons grâce à la photo-ID !



Reste à savoir si Florence est bien une femelle, car la durée d’incubation (qui est fonction de la température du sable) a été de plus de 80 jours ! Durée d’incubation plutôt favorable pour produire des mâles.



Mais dans le contexte de changement climatique et de l’augmentation des températures, un mâle de plus sera bienvenu !