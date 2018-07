Pont de Sans Souci: Le chantier voit le bout du tunnel

Le chantier voit enfin le bout du tunnel. Attendue depuis de nombreuses années, la liaison entre la RD2 et la RD4 (entre Sans Souci et la Plaine Saint-Paul) est en phase d’achèvement. "La livraison aura lieu avant les congés du BTP, donc avant la fin de l’année", assure Cyrille Melchior, venu sur site ce jeudi matin pour un point d’étape.



"Les habitants de Sans-Souci veulent plus de sécurité et de tranquillité, et ceux des Hauts veulent en finir avec les embouteillages qu'il y a tous les jours sur Savannah", déclare le président du Département, alors que près de 30.000 véhicules empruntent chaque jour les deux routes départementales. "Cet ouvrage est aussi destiné à faire face à la croissance de la population", précise l'élu. Les usagers des hauts qui se rendront dans le nord par la route du Littoral pourront emprunter cet axe, tandis que la route de Savanna restera privilégiée par ceux se dirigeant vers le Sud.



Le chantier a nécessité la réhabilitation d’1 km de route départementale existante, la réalisation d’un pont de 101 mètres de portée, la création de 1,3 km en ligne droite entre la RD2 et le pont, d’une voie nouvelle de 200 mètres entre la RD4. Le tout pour un coût global de 20,5 millions d’euros HT (10 millions FEDER, 3,5 millions Région et 7,5 millions Département).



Les grandes étapes terminées



"Actuellement, les grandes étapes sont terminées, il reste les équipements plus méticuleux, comme la pose de barrières de sécurité, les revêtements et le giratoire de raccordement", précise Dimitri Starck, le directeur des routes. Un trottoir et une bande cyclable doivent notamment être réalisés sur le pont métallique.



Avant d’en arriver là, le parcours a été tumultueux. "Le chantier, initié au début des années 2000, a débuté en 2013. Il a été particulièrement long et difficile parce qu’outre les difficultés techniques, nous avons fait face à des difficultés administratives et à des difficultés d’entreprises", rappelle-t-il, faisant notamment référence à une procédure d'appel d'offres compliquée ainsi qu'à la liquidation de la société Cordioli, qui fournissait les structures métalliques.



Du côté des automobilistes, nombreux sont ceux qui voient la livraison de cet ouvrage comme un soulagement. "Ça fait des années qu'on en parle, on attend ça avec impatience, parce que la circulation est très compliquée", confie en effet Murielle depuis la Plaine. Même son de cloche chez René : "Ça va dégager la route de Savannah, c’est une très bonne chose, ça devient urgent" . Lé onard, lui, est un peu plus mitigé : "Ça va fluidifier un peu, mais surtout déplacer l’embouteillage", craint le Saint-Paulois.