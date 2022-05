Communiqué Pompiers de La Réunion : L’UNSA "prête à s’engager dans un dialogue social sincère et constructif."



Constatant une "volonté de faire évoluer la situation" du côté du SDIS, l’UNSA se dit "prête à s’engager concrètement dans un dialogue social sincère et constructif." Par N.P - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 15:32

Le communiqué :



Toute la semaine dernière, l’UNSA SDIS 974 a rencontré les responsables du SDIS Réunion : le Président Mr Stéphane FOUASSIN, le Directeur départemental, Mr Frédéric LEGUILLIER et le Directeur adjoint, Mr Stéphane BARTHE. L’UNSA SDIS 974 s’est aussi déplacée dans de nombreuses casernes pour écouter les personnels et entendre leurs problématiques.



Auprès de la Direction, elle a fait valoir la nécessité d’améliorer sensiblement les conditions de travail de l’ensemble des personnels du SDIS : sapeurs-pompiers professionnels, volontaires ainsi que les personnels administratifs et techniques.



Pour l’UNSA cela passe par : Un recrutement à la hauteur des besoins à travers un plan pluriannuel budgété en conséquence. Les nombreux départs à la retraite et le rattrapage des sous effectifs actuels l’imposent ;

Un état des lieux précis du casernement (locaux) et l’évaluation des investissements à y consacrer ;

Une formation professionnelle renforcée ;

Des conditions matérielles améliorées : équipement, véhicules, habillement…

Constatant une volonté de faire évoluer la situation du côté du SDIS, l’UNSA est prête à s’engager concrètement dans un dialogue social sincère et constructif.



L’UNSA est attachée à la qualité du service public rendu aux habitants. C’est pourquoi elle rappelle que cela n’est possible qu’avec des personnels reconnus, écoutés et soutenus dans l’exercice quotidien de leur travail.



Elles et ils pourront toujours compter sur l’UNSA pour le faire valoir et savoir auprès des décideurs publics.



Le Secrétaire Général,

