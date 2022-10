A la Une . Pompiers caillassés et policier blessé à Fayard : "Ces actes ne doivent pas rester impunis et sans conséquence"

Après les nouveaux incidents d'hier dans le quartier de Fayard à Saint-André, le maire Joé Bédier condamne avec la plus grande fermeté ces actes. Pour rappel, alors qu'ils étaient appelés en soutien des pompiers en intervention dans le quartier de Fayard aux alentours de 22h, des policiers ont été la cible de jets de projectiles. Un véhicule de police a lourdement été endommagé et un policier a même été blessé à la main. "Il faut interpeller et déférer cette minorité de voyous qui veulent remettre en cause tout le travail social et éducatif engagé", écrit l'édile saint-andréen dans un communiqué, assurant au passage son soutien aux forces de l'ordre et aux fonctionnaires de police "qui interviennent en permanence sur la commune pour faire respecter l’ordre et la sécurité". Par NP - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 17:46

Ce dimanche 2 octobre en soirée la police nationale a été prise à partie alors qu’elle accompagnait les sapeurs-pompiers sur une intervention pour secours à personne dans le quartier de Fayard. Un véhicule de police a été caillassé sur le chemin du retour et un fonctionnaire a été légèrement blessé par un jet de galet qui a brisé le pare-brise du véhicule de police.



Je tiens à apporter tout mon soutien aux fonctionnaires de police en intervention et aux sapeurs-pompiers qui sont toujours mobilisés pour venir en aide aux personnes dans le besoin.



Je condamne également avec la plus grande fermeté ces actes qui sont graves et qui mettent en danger la vie des personnels de secours pendant leurs interventions. Est-il nécessaire de rappeler que leur engagement et leur dévouement ne devraient pas se faire au détriment de leur vie.



L’État régalien doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour sanctionner et mettre un coup d’arrêt à ce type d’incivilité qui n’a pas lieu d’être sur le territoire de La République. L’ordre public et la sécurité doivent être respectés sur l’ensemble de notre département.



C’est pourquoi, j’estime que ces actes ne doivent pas restés impunis et sans conséquence. Il faut interpeller et déférer cette minorité de voyous qui veulent remettre en cause tout le travail social et éducatif engagé.



Je rappelle mon soutien aux forces de sécurité et aux fonctionnaires de police qui interviennent en permanence sur la commune pour faire respecter l’ordre et la sécurité.