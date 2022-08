A la Une . Pompiers agressés à Ste-Suzanne : Filippini et Melchior alertent sur la "recrudescence de ces actes intolérables"

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, réagissent à l'agression des sapeurs-pompiers qui s'est déroulée dimanche matin à Saint-Suzanne. Par N.P - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 16:59

Le communiqué :



Jérôme Filippini, préfet de La Réunion et Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, condamnent avec la plus grande fermeté l'agression dont ont été victimes, dimanche matin, deux sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs fonctions.



Depuis le début de l’année 2022, ce sont 13 agressions qui ont été recensées par le SDIS à La Réunion.



Les 2 351 sapeurs-pompiers de La Réunion, qu'ils soient professionnels ou volontaires, assurent, chaque jour, sur l'ensemble du territoire, des interventions périlleuses, au service de la sécurité des Réunionnaises et des Réunionnais.

Il est intolérable qu'ils soient pris pour cibles.



Le préfet de La Réunion et le Président du Conseil départemental condamnent ces violences et expriment tout leur soutien à l’ensemble des personnels du SDIS.



Ils attirent l’attention de tous sur la recrudescence de ces actes intolérables commis envers les sapeurs-pompiers qui interviennent pour porter secours à leurs concitoyens et en appelle au sens civique de chacun.



Une plainte sera déposée par le SDIS pour que les auteurs de ces actes prennent conscience de la gravité de leurs gestes.