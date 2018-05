A la Une ..

Pompiers: "On va redemander notre prime si les hospitaliers ont gain de cause"

"Il n’y a pas deux poids deux mesures. On avait rien dit en 2013 car il n’y avait pas d’union syndicale", se rappelle un pompier, en évoquant la perte de l’indexation sur les primes des agents du SDIS. Mais le récent combat des hospitaliers réveille leur vigilance à ce sujet. "Si tout le monde perd cette prime, eh bien tout le monde perd, mais si les hospitaliers obtiennent gain de cause, on va redemander notre prime car notre pouvoir d’achat a été amputé", explique le chargé de communication du syndicat des pompiers SNSPP Ludovic Payet. La perte sur le bulletin de salaire des agents du SDIS a varié, depuis 2013, de 70 à 300 euros par mois selon lui.

LG