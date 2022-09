Revenir à la Rubrique CIREST Pompe forage de Dioré : mise en place de coupures d’eau nocturnes pour effectuer les réparations

Dimanche après-midi, CISE Réunion a constaté que la pompe du forage Dioré, qui alimente en eau près de 50 % de nos abonnés de la commune de St André, située à 150 mètres de profondeur, est tombée en panne.

Les équipes de CISE Réunion sont pleinement mobilisées afin d’organiser le changement de la pompe de ce forage dans les meilleurs délais.

Cependant, le renouvellement de cette pompe prendra au minimum 7 jours.

Afin de maintenir l’alimentation en eau de nos abonnés en journée, nous devons procéder à la fermeture de l’alimentation des secteurs ci-dessous toutes les nuits de 20h à 5h et ce à compter de cette nuit, 12 septembre.

Milles roches

Belzor

Pente Sassy

Butor

La Cressonnière

Rivière du Mât

Patelin

Ravine Creuse

Centre-ville

Chemin Lefaguyès

Et toutes les voies adjacentes La distribution en eau est actuellement compensée par d’autres approvisionnements (captage) et en fonction des ressources d’eau disponible, ce plan de coupure peut être amené à évoluer. Nous pourrions être contraints de procéder à des coupures durant la journée.

Dans ce contexte, afin de limiter nos coupures d’eau aux seules nuits de cette semaine, nous remercions nos abonnés de limiter leur consommation d’eau durant cette période.

Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Le site www.cise-reunion.re est à disposition des abonnés afin qu’ils puissent être informés sur l’évolution de la situation quant à la distribution sur leurs secteurs.







Dans la même rubrique : < > Le grand retour de la Rando-vélo intercommunale de l’ouest Une nouvelle stratégie de développement des Hauts, en construction