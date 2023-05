Polynésie française : Le PLR salue la victoire du parti indépendantiste Tavini

Ce dimanche 30 avril 2023 se déroulaient les élections territoriales en Polynésie française. La liste du parti indépendantiste Tavini a remporté cette élection avec 44,3% des voix a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ce lundi 1er mai.



Dans ce territoire où 26% des polynésiens vivent sous le seuil de la pauvreté, et là où les 10% les plus riches gagnent en moyenne 9 fois plus que les 10% les plus pauvres (en France hexagonale ce ratio est de 3,6), le résultat de ces élections confère une immense responsabilité à la nouvelle majorité.



Au travers de cette victoire, c’est l’espoir d’un changement en profondeur du statut de la collectivité, de réponses aux urgences sociales ainsi que de nouvelles relations avec le gouvernement français qui s’offrent à la population.



A la suite de ces élections, Moetai Brotherson devrait être élu prochainement président de la Polynésie française. Ce député du groupe GDR (Gauche Démocrate et Républicaine) pourra donc poursuivre son engagement déjà exprimé sur les bancs de l’Assemblée nationale au service des plus faibles et des plus fragiles, avec le soutien de la NUPES.



Le PLR se félicite de la victoire du parti indépendantiste Tavini. Après avoir connu plusieurs référendums contestés sur le statut du territoire, un nouveau chantier s’offre à cette majorité. Rappelons que depuis 2013 l’ONU a inscrit la Polynésie française sur la liste des territoires non-autonomes à décoloniser. Ainsi, la nouvelle majorité sera désormais en position de force pour négocier un processus de décolonisation et un référendum d’autodétermination.



Fortement attaché au principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le PLR salue la victoire de la liste du parti Tavani et espère de tous ses vœux la mise en place d’un processus d’autodétermination concluant en phase avec les aspirations populaires.