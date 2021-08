A la Une . Polynésie française: Dix professionnels de santé envoyés en renfort de métropole

Médecins et infirmiers ont quitté l'hexagone pour Papeete et de nouveaux renforts sont prévus la semaine prochaine pour lutter contre l'épidémie de Covid. Dès ce lundi la Polynésie alors que les écoles vont refermer leurs portes, confinement et couvre-feu sont durcis. Par NP - Publié le Dimanche 22 Août 2021 à 07:01

Face à la situation épidémique en Polynésie française, 7 infirmières et infirmiers et 3 médecins anesthésistes-réanimateurs ont rejoint Papeete mercredi 25 août, pour appuyer les équipes soignantes du système hospitalier polynésien. Ces renforts s’ajoutent aux 15 infirmiers de France métropolitaine mobilisés depuis le 16 août dernier. "Des renforts supplémentaires pourront partir dans les prochains jours", indique le gouvernement.



Des renforts matériels complémentaires vont être acheminés, notamment pour renforcer les capacités hospitalières du pays, grâce à près de 450 concentrateurs d’oxygène. Plus de 50 000 blouses de protection seront également envoyées.

"Ce départ de renforts supplémentaires, décidé en accord avec le gouvernement de la Polynésie française, est une expression de la solidarité nationale vis-à-vis du territoire polynésien, au même titre que l’envoi en masse de vaccins (près de 13 000 chaque semaine à compter du jeudi 26 août)" précisent conjointement le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu et le ministre de la santé, Oliver Véran.



La Polynésie française traverse une nouvelle vague épidémique : au 17 août 2021, le taux d’incidence y était de 2 523 cas pour 100 000 habitants. Alors que seulement 30% de la population dispose d’un schéma vaccinal complet, ce niveau de couverture est particulièrement bas pour faire face à l’épidémie dans le contexte d’un système hospitalier déjà en forte tension. "Tout doit être fait pour renforcer la vaccination", indique le gouvernement.





Publicité Publicité